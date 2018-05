Pescador resgatado depois de cair ao mar na Praia da Vitória

O incidente, que decorreu na freguesia das Quatro Ribeiras, ter-se-á dado quando o homem se dedicava "à atividade da pesca lúdica em zona de escarpa rochosa", pode ler-se numa nota da autoridade Marítima Nacional



A operação de busca e salvamento no mar, envolveu "elementos da Capitania e do Comando-local da Polícia Marítima, uma embarcação salva-vidas do Instituto de Socorros a Náufragos, uma equipa de mergulhadores dos Bombeiros da Praia da Vitória, apoiados com uma embarcação semi rígida, e um helicóptero “EH 101” da Força Aérea portuguesa", prossegue o mesmo comunicado.

As ações de salvamento foram coordenadas pelo Capitão do Porto da Praia da Vitória, em conjunto com o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada).