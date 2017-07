Pescador espanhol resgatado de embarcação de pesca

A Marinha, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), em articulação com a Força Aérea Portuguesa e o INEM - Centro de Orientação de Doentes Urgentes no Mar (CODU-Mar), coordenou desde o final da tarde de ontem uma operação de resgate médico de um pescador espanhol com diagnóstico de possível traumatismo craniano.



De acordo com nota enviada à comunicação social, o pescador, de 48 anos, encontrava-se a bordo da embarcação de pesca espanhola ”Eirado do Costal”, a navegar a cerca de 350 milhas náuticas (648 km) a Norte da ilha de São Miguel, Açores.

Para realizar o resgate a Força Aérea ativou o helicóptero de busca e salvamento EH-101 bem como uma aeronave C-295 de vigilância marítima em apoio, tendo o resgate sido efetuado com sucesso e o tripulante desembarcado no aeroporto de Ponta Delgada pelas 23h15.



O pescador foi posteriormente transportado em situação estável para o Hospital do Divino Espirito Santo.