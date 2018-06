As mais lidas

A polícia britânica está a investigar uma pequena explosão ocorrida hoje na estação de metro de Southgate, no norte de Londres, que causou ferimentos num "reduzido número" de pessoas.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok