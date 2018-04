Pepa garante um Tondela "confiante e motivado" para conquistar pontos na Luz

O treinador do Tondela, Pepa, considerou hoje que a sua equipa vai respeitar o Benfica, mas que vai à Luz "confiante" em fazer um bom jogo", na 32.ª jornada da I Liga de futebol.

"É um jogo contra o Benfica, mas é um jogo normal. A equipa está bem e confiante", disse o técnico na antevisão ao jogo de sábado, frente aos encarnados, agendado para as 18:15.

Para o jogo no Estádio da Luz, em Lisboa, Pepa considerou que os seus jogadores estão "cientes das dificuldades” que vão encontrar, mas acrescentou que “é mais do mesmo” e que “são 11 contra 11".

"Sabemos da qualidade do adversário, que está a fazer uma época fantástica, mas estamos confiantes em que vamos fazer um bom resultado", referiu.

Pepa garantiu que "o registo da equipa não se vai alterar para este jogo" considerando que o Tondela está a fazer "uma época fantástica, a todos os níveis”, apesar de nem sempre ter reconhecimento, o que não o preocupa, esperando ser na Luz “uma equipa confiante”.

"Vamos encontrar um Benfica com grande dinâmica, mas também com pontos fracos e sabemos o que fazer e como fazer", acrescentou.

Para o técnico, o “Benfica vai certamente ter mais bola” e empurrar o Tondela para trás, mas assinalou que isso não pode destabilizar a equipa, preparada para esses momentos, nem tão pouco o ‘aflige’ uma eventual pressão sentida pelas ‘águias’.

"Pressão para ser campeão, quem me dera a mim ter essa pressão", referiu.

Numa altura em que o clube beirão oficializou uma equipa para o próximo Campeonato Nacional de Sub-23, Pepa disse ser um "acérrimo defensor das equipas B, e agora no novo modelo sub-23", considerando-as "muito importante para os clubes da II Liga e do Campeonato de Portugal, se tiverem essa oportunidade", disse.

"Gosto muito do presidente, e é impossível não gostar muito deste clube", disse quando questionado quanto à sua continuidade em Tondela na próxima época, mas garantiu que "é uma decisão para tomar mais tarde" e que "o foco está nos três jogos que faltam” e que “depois logo se vê".

O jogo entre o Benfica, segundo classificado, com 77 pontos, e o Tondela, 10.º, com 35 pontos, da 32.ª jornada da I Liga, está marcado para sábado, pelas 18:15, no Estádio da Luz, em Lisboa.