Penalização de dez segundos reduz vantagem de Ogier no Rali do México

O piloto Sebastien Ogier (Ford Fiesta) foi penalizado em dez segundos na ‘Power Stage’ do Rali do México, ficando com a liderança do Mundial reduzida de nove para quatro pontos sobre o belga Thierry Neuville (Hyundai i20).

Apesar da penalização, devido ao embate numa chicana, Ogier manteve a vitória no rali mexicano, terceira prova do Mundial de ralis, com 01.03,6 minutos de vantagem sobre o espanhol Dani Sordo (Hyundai i20), segundo classificado, e 01.19,2 sobre o britânico Kris Meeke (Citroen C3), terceiro.

Na classificação de pilotos, sequência da penalização, o pentacampeão do mundo de ralis, vencedor em Monte-Carlo, soma 56 pontos, mais quatro do que Neuville, que venceu na Suécia. O norueguês Andreas Mikkelsen (Hyundai i20) segue no terceiro posto, com 35.

A quarta etapa do Mundial de ralis vai ser disputada na Córsega, França, entre 05 e 08 de abril.