Penafiel vence Santa Clara em particular

O Penafiel venceu hoje o Santa Clara, equipa concorrente na II Liga, por 1-0, num encontro particular de futebol disputado no relvado principal da Cidade Desportiva de Paredes



O único golo surgiu na segunda parte, aos 57 minutos, e foi apontado por Márcio, responsável a par do também ex-júnior Kalica pelos lances mais perigosos do Penafiel na partida.

As duas equipas entraram em campo com poucos reforços no ‘onze’ (Zé Gomes, Tiago Ronaldo e Ludovic no Penafiel, Dani Coelho, Kaio Pantaleão, Fernando e Adel Gamal no Santa Clara), mas o desgaste físico desta fase tirou lucidez aos dois conjuntos, que alternaram no domínio e nas queixas ao trabalho da amadora equipa de arbitragem.

Este particular marcou a estreia do Penafiel em jogos de pré-temporada, enquanto o Santa Clara, que se encontra a estagiar no Vale do Sousa, realizou o segundo apronto, depois da derrota, na véspera, por 2-0, diante do Paços de Ferreira.