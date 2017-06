Pena suspensa para culpados de morte de criança

Açoriano Oriental destaca, nesta edição,a sentença para três arguidos no caso da criança que morreu soterrada em Santo António, no concelho de Ponta Delgada, após desabamento de talude



O destaque fotográfico vai para o fim da visita de Marcelo Rebelo de Sousa aos Açores, que na despedida prometeu estar atento ao que a República pode fazer "ainda mais" pelos Açores.

No Açoriano Oriental de hoje, é noticiado ainda, com destaque na primeria página, o estado de degradação da Casa João de Melo, no Nordeste; o concurso que a Portos dos Açores lançou para os três espaços de restauração que têm estado encerrados nas Portas do Mar; e a greve dos professores no próximo dia 21 de junho.

O Desporto destaca futebol feminino e o trabalho dos comissários da ACA.