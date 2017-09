Pelo menos 15 mortos, segundo novo balanço da Proteção Civil

O sismo de magnitude 8,2 que abalou o México na quinta-feira à noite fez pelo menos 15 mortos, segundo um novo balanço divulgado hoje pela Proteção Civil mexicana.

O balanço anterior era de cinco mortos.

O total de vítimas mortais confirmadas "é 15, com base na contagem efetuada pelos estados", anunciou o diretor da Proteção Civil, Ricardo de la Cruz.

O tremor de terra, o mais forte do último século no país, foi sentido com especial intensidade na costa sul do México. Na capital, Cidade do México, muitos edifícios abanaram violentamente.

O epicentro foi registado no sudeste do estado de Chiapas (sul).