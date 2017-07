A manchete do Açoriano Oriental destaca que a maior parte do peixe capturado nos Açores vai para fora da Região.



"Projeto reduz insucesso escolar na Lagoa" é a manchete fotográfica. "Desemprego na Região baixa 14,4% no mês de junho", "Mulher detida por tráfico de droga na Graciosa", "Revista Açores promove festa de Verão no Cais da Sardinha" e "CED Arrifes procura apoios para a 2.ª Divisão" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.