Pedro Proença faz “balanço desportivo positivo” da época que está a terminar

Em declarações à margem do jantar do 79.º aniversário do Rio Ave, que milita na I Liga, Pedro Proença não quis aflorar as polémicas que envolveram FC Porto, Benfica e Sporting esta temporada, preferindo valorizar "o nível competitivo muito elevado nas competições organizadas pela Liga".

"O que me interessa é fazer a defesa da salvaguarda do modelo de negócio das competições. Temos, desde há quatro anos, campeonatos decididos até ao último minuto, e estamos muito satisfeitos pelo envolvimento das sociedades desportivas", disse o dirigente.

Apesar de ainda faltar disputar a derradeira jornada nos campeonatos profissionais, Pedro Proença admitiu que a "nova época já está a ser preparada", mostrando vontade em amenizar as diferenças, orçamentais, entre os competidores.

"Seria importante reduzir a diferença entre os que mais ganham e os que menos têm, para tornar os clubes mais fortes e a competição fique mais nivelada. Tudo faremos para que nível competitivo se mantenha, mas que as diferenças sejam menores", afirmou.

Proença abordou ainda a questão da não integração do Gil Vicente já esta temporada, considerando que o emblema de Barcelos "terá rapidamente de vir para o lugar que lhe é devido".

"Há que ajudar o Gil Vicente para regressar de uma forma sustentada e organizada à Liga, algo que todos nós ansiamos que rapidamente aconteça", afirmou o presidente da LPFP.

Estando na gala do Rio Ave, Pedro Proença considerou o clube de Vila do Conde um exemplo no futebol português, lembrando a sua evolução nos últimos dez anos.

"O Rio Ave é hoje uma sociedade desportiva de referência, virada para o novo modelo de negócio, com sustentabilidade, e que consegue ter um elevado nível organizacional e competitivo", disse o dirigente.