Pedro Neves lidera primeira candidatura do PAN em Ponta Delgada

O assessor político do PAN - Pessoas-Animais-Natureza Pedro Neves é o cabeça de lista à Câmara de Ponta Delgada, nos Açores, nas eleições autárquicas, protagonizando a primeira candidatura do partido ao município, foi hoje anunciado.



Foi a “paixão pelas causas ambientais, animais e de cidadania” que levou Pedro Neves a apoiar o PAN desde 2011, tornando-se militante do partido três anos depois.

O candidato, com 38 anos e que foi cabeça de lista pelos círculos de São Miguel e de compensação nas eleições legislativas regionais de outubro de 2016, é atualmente porta-voz do PAN nos Açores, comissário político nacional e cocoordenador da Secretaria de Organização Interna.

No discurso de apresentação da candidatura enviado à Lusa, no Parque Urbano de Ponta Delgada, Pedro Neves considerou que “muito tem sido feito no concelho”, referindo que “o turismo tem aumentado e há uma vontade de acompanhar esse incremento com o melhoramento de alguns serviços e infraestruturas”.

“Mas quando o progresso não acompanha a evolução natural, as dores de crescimento são difíceis de esconder”, observou, notando que a cidade “falha por não ser sustentável”, “por não ser inclusiva e por dar antes prioridade à circulação e estacionamento automóvel, em detrimento de promover ruas sem trânsito e passeios dignos da circulação de peões”.

Pedro Neves disse que o PAN acredita, "para o concelho de Ponta Delgada, que só com um plano com propostas progressistas, convergentes e inclusivas", se alcança "a envolvência fundamental e participativa do habitante e de quem" visita o concelho.

Adiantando que a candidatura do PAN se propõe a “desenvolver uma melhor comunicação visual, sonora e tátil para pessoas com dificuldade sensorial”, o cabeça de lista referiu-se, ainda, aos transportes públicos, que "têm um foco de relevo a seguir à mobilidade pedonal”, preconizando a sua substituição por frota elétrica e apontando, também, a necessidade de “robustecer a rede de transportes, estruturada de forma intermunicipal até ao alargamento das horas de funcionamento”.

A Câmara de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, é liderada pelo PSD, com cinco mandatos, enquanto o PS tem quatro eleitos.

Às eleições autárquicas de 01 de outubro são também candidatos o atual presidente, José Manuel Bolieiro (PSD), o secretário regional dos Transportes e Obras Públicas, Vítor Fraga (PS), o empresário Rui Matos (PPM), o professor Rui Teixeira (CDU), José Azevedo (Livre) e o arquiteto Kol de Carvalho (BE).