Pedro Martins deixa de ser treinador do Vitória de Guimarães

O treinador Pedro Martins deixou o comando do Vitória de Guimarães, anunciou o presidente do clube da I Liga portuguesa de futebol, Júlio Mendes, após a derrota da equipa no dérbi com o Sporting de Braga (5-0).

"O 'mister' Pedro Martins não é mais treinador deste clube", afirmou o dirigente, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, após o jogo da 23.ª jornada do campeonato.

O treinador deixa o comando dos vitorianos, depois de ter chegado ao clube em maio de 2016 e de ter conduzido a equipa ao quarto lugar na época passada e à final da Taça de Portugal, no Estádio Nacional, que viria a perder para o Benfica (2-1).

Nesta época, os vitorianos, sob o comando de Pedro Martins, conseguiram apenas 12 vitórias em 36 jogos relativos ao campeonato, à Taça de Portugal, à Taça da Liga e à Liga Europa, estando no nono lugar da I Liga, com 29 pontos, a sete do objetivo mínimo estabelecido, o quinto lugar.

O técnico já orientou também no principal escalão Marítimo (2010/11 a 2014/15) e Rio Ave (2014/15 a 2015/16).

Em declarações à Sport TV, no final do jogo ante os bracarenses, o ex-técnico do Vitória de Guimarães assumiu a responsabilidade pela goleada sofrida.

Pedro Martins salientou que, depois da equipa ter entrado "muito bem", a "pressionar o adversário, com muito critério", o jogo ficou "decidido" com o lance do penálti de Wakaso sobre Wilson Eduardo e a expulsão do ganês.

"A explicação é simples. Entrámos personalizados, à Vitória e num erro acabámos por sofrer golo. Depois há o lance do penálti e expulsão. Acaba por definir o jogo, ficámos com um elemento a menos. A nós nada nos correu bem, mesmo a lesão de Pedro Henrique. Uma noite triste", disse o treinador, que posteriormente já não compareceu na sala de imprensa.