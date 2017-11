Peças de arte religiosa da Ouvidoria das Capelas expostas em Ponta Delgada

Esta mostra, que resulta de uma parceria com a Comissão dos Bens Culturais da Diocese de Angra e ilhas dos Açores e com a Câmara de Ponta Delgada, surge no âmbito do Centenário das aparições de Nossa Senhora da Fátima, e estará patente naquele centro cultural até 5 de janeiro.

'Da Encarnação de Deus à Santidade na vida quotidiana' tem como objetivos divulgar o património religioso da Ouvidoria de Capelas e explicar o mistério da encarnação de Deus e a sua assimilação na vida dos crentes através da arte religiosa, informa uma nota de imprensa da autarquia.