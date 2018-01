PCP reúne Comité Central no fim de semana para analisar política nacional

Após quatro encontros do género em 2017, os mais de 100 elementos que compõem a estrutura vão estar na sede nacional do partido, em Lisboa, sábado e domingo, a partir das 11:00, e o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, protagonizará uma conferência de imprensa com as principais conclusões pelas 17:00 do último dia de reunião.

Segundo a mesma fonte, o Comité Central vai debruçar-se sobre a "análise da situação política e social e da ação para o reforço do partido".

Esta reunião magna comunista acontece uma semana após a eleição de novo presidente do PSD, maior partido da oposição, Rui Rio, o qual já declarou querer "libertar o país da amarração à extrema-esquerda", mostrando-se disponível, em caso de necessidade, de entendimentos com o PS para voltar a influenciar a governação.

O PCP é um dos três partidos, juntamente com BE e PEV, que assinou posições conjuntas com o PS permitindo, em novembro de 2015, a viabilização do Governo minoritário liderado por António Costa.