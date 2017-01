PCP quer reforçar posição nos órgãos de poder local nos Açores

O PCP/Açores anunciou que quer reforçar a sua posição nos órgãos de poder local do arquipélago nas eleições autárquicas deste ano, garantindo que vai apresentar candidaturas a um maior número de autarquias.



"Vamos apresentar candidaturas no quadro da CDU [coligação PCP e Os Verdes] a um maior número de câmaras, e assembleias municipais e de freguesias", disse o coordenador regional do PCP/Açores, Aníbal Pires, em conferência de imprensa em Ponta Delgada.

Os objetivos eleitorais para as autárquicas de 2017 foram definidos no último fim de semana na reunião da Direção Regional do PCP/Açores, que decorreu em Ponta Delgada.

Aníbal Pires revelou que o partido quer eleger autarcas nas principais cidades e vilas do arquipélago, bem como reforçar as atuais posições que detém nos órgãos autárquicos de Vila do Porto (ilha de Santa Maria), Horta (Faial) e Santa Cruz das Flores.

Segundo o dirigente comunista, na reunião, o PCP iniciou a preparação da calendarização do processo das autárquicas para assegurar "o aumento da sua influência eleitoral e política nos órgãos de poder local".

O coordenador regional adiantou que foram igualmente aprovadas orientações de trabalho para a constituição e dinamização, "onde ainda não funcionam com regularidade", de comissões da CDU na região.

No arquipélago dos Açores existem 19 municípios e 155 freguesias.