PCP em jornadas parlamentares contra "constrangimentos" europeus em Coimbra

O líder da bancada comunista associou as jornadas parlamentares que vão decorrer entre hoje e terça-feira no distrito de Coimbra à campanha nacional do PCP sobre "produção, emprego, soberania e libertação de Portugal da submissão ao euro".



"Os graves problemas económicos e sociais que o país continua a enfrentar podem ser resolvidos com medidas concretas, uma política diferente, mas que exige a libertação dos constrangimentos que atualmente amarram o país a soluções que não só não contribuem para resolver os problemas como apontam para o seu agravamento", disse João Oliveira. O dirigente comunista vincou a solução tripartida defendida pelo PCP, baseada na "renegociação da dívida, libertação da submissão ao euro e controlo público da banca", antecipando eventuais novas iniciativas legislativas sobre a temática na Assembleia da República. "A par das questões económicas, em particular da produção nacional, colocam-se as questões que têm a ver com a realidade social, não só os direitos dos trabalhadores e as condições de trabalho e as desigualdades na distribuição da riqueza, mas também com medidas concretas de resposta a problemas sociais", acrescentou. Os trabalhos vão começar pelas 12:00 de segunda-feira, num hotel conimbricense, com a presença do secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, terminando na terça-feira, depois das 16:00, na mesma unidade hoteleira para a conferência de imprensa de apresentação de conclusões, após diversas iniciativas e contactos locais. Entre as diversas ações previstas, os parlamentares comunistas vão visitar empresas, dos setores da cerâmica e fabrico de papel, reunindo ainda com sindicatos locais, agentes culturais, bem como instituições universitárias e hospitalares, além de uma visita ao ramal ferroviário da Lousã.