PCP/Açores diz que objetivos foram cumpridos

“Em termos gerais, o balanço é positivo. De qualquer maneira, devo dizer que sabe a pouco. Sabe a pouco pelas nossas propostas, sabe a pouco pelos nossos projetos, sabe a pouco até pelo ‘feedback’ que nós tivemos ao contactar as pessoas”, salientou, domingo à noite, na sede do PCP/Açores, em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira.

A CDU perdeu deputados municipais nas assembleias da Horta (Faial) e de Vila do Porto (Santa Maria), mas ganhou em Santa Cruz das Flores e nas Velas (São Jorge), mantendo o mesmo número de deputados de há quatro anos. Por outro lado, elegeu um vereador em Santa Cruz das Flores.

“Os objetivos principais foram cumpridos, que era aumentar o número de votos em termos gerais e mantermos os eleitos ou se possível aumentar esses eleitos”, salientou Vítor Silva.

O líder regional do PCP destacou ainda a maior implementação do partido a nível regional, o crescimento nas ilhas das Flores e de São Jorge e o “aumento percentual dos votos” em praticamente todas as ilhas.

“A CDU concorreu em oito das nove ilhas. Concorremos a 15 concelhos e a 13 assembleias municipais, o que demonstra a nossa implementação, o conhecimento da realidade açoriana e o ‘feedback’ da própria população”, frisou.

Vítor Silva admitiu, no entanto, que há falhas que “têm de ser corrigidas no imediato” para melhorar os resultados nos próximos atos eleitorais.

“Sinto que do ponto de vista do trabalho do próprio partido nós podíamos ter feito muito mais e melhor. Não tenho problemas nenhuns em reconhecer que era possível, do ponto de vista da organização, ainda melhorarmos, até atendendo àquela que é a realidade dos Açores e às dificuldades que as famílias açorianas passam”, adiantou.