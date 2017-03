Paulo Menezes nomeado para um novo mandato na SATA

O presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, comunicou à Assembleia Legislativa Regional, a recondução de Paulo Menezes na presidência do Conselho de Administração da SATA - Sociedade de Transportes Aéreos, SGPS.



De acordo com uma nova informativa divulgada pelo Gabinete de Apoio à Comunicação Social (GACS), a informação do executivo ao Parlamento resulta da legislação regional, que prevê a audição prévia pelos deputados regionais dos nomes escolhidos para a presidência de empresas públicas.

Paulo Menezes, que exercia funções de "chairman" e "CEO" do Grupo SATA desde dezembro de 2015 (substituindo, na altura, Luís Parreirão, que abandonou as funções após um inquérito parlamentar às contas da companhia aérea), vai manter-se no cargo por mais um mandato.

O administrador da SATA já tinha desempenhado, anteriormente, os cargos de presidente do Conselho de Administração da GLOBALEDA e de administrador da ONIAÇORES e da Novabase Atlântico.

Licenciado em engenharia eletrotécnica, pelo Instituto Superior Técnico, Paulo Menezes possui também um programa avançado de gestão para executivos, da Escola de Pós-Graduação em Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Católica Portuguesa.

Nos anteriores executivos socialistas, Paulo Menezes desempenhou ainda os cargos de diretor regional da Ciência, Tecnologia e Comunicações, diretor regional de Obras Públicas, Transportes Terrestres e Comunicações e diretor regional dos Transportes.

O responsável representou também a Região no Comité Bilateral para os Assuntos Portuários e Aeronáuticos dos Açores, no Acordo de Cooperação e Defesa entre Portugal e os Estados Unidos.