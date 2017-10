Paulo Margato exonerado do cargo de Delegado de Saúde Concelhio de Ponta Delgada

O Governo Regional anunciou esta sexta-feira que o Secretário Regional da Saúde decidiu exonerar, com efeitos imediatos, Paulo Faim Margato do cargo de Delegado de Saúde Concelhio de Ponta Delgada.

O Secretário Regional da Saúde nomeou, em substituição de Palo Margato e a título temporário, João Carlos Martins de Fontes e Sousa, diretor clínico do Centro de Saúde de Ponta Delgada.









Em nota do executivo regional é ainda avançado que o Secretário Regional da Saúde decidiu, na sequência dos factos relativos à operação 'Asclépio', que todas as unidades do Serviço Regional de Saúde, incluindo a Saudaçor, S.A., devem anular e repetir todos os procedimentos de contratação pública de aquisição de bens e serviços que estejam a decorrer em que a empresa visada na citada investigação seja, ou pudesse vir a ser, concorrente, bem como suspender a execução de todos os contratos que estejam em execução em que seja parte a referida empresa, até à avaliação dos termos e condições em que os mesmos se processaram.