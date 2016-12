Patti Smith falha parte da música de Bob Dylan durante entrega dos Nobel

A cantora Patti Smith, escolhida para cantar uma música do Prémio Nobel da Literatura Bob Dylan, ausente durante a cerimónia de entrega dos prémios, esqueceu-se de parte da canção, pedindo desculpa para enorme nervosismo.



"Desculpem, estou tão nervosa", disse a cantora depois de, com 30 segundos de atuação, se ter esquecido de uma parte da música que cantava perante a plateia onde pontificava o Rei Gustavo da Suécia.

A cantora recebeu então uma salva de palmas da audiência e continuou a cantar a música 'A Hard Rain's a-gonna fall' na cerimónia de entrega dos prémios Nobel deste ano, marcada pela ausência Bob Dylan, escolhido pelo Academia Sueca para ser um dos dez laureados com um dos mais conhecidos galardões internacionais.

Com vestidos e gravatas brancas, os laureados deste ano com o prémio em medicina, economia, física e química aceitaram os seus prémios na cerimónia, marcada pela ausência de Bob Dylan, o primeiro cantor e compositor a ser distinguido com o Nobel da Literatura.

Numa sala decorada com centenas de rosas cor-de-rosa e amarílis encarnadas, doadas pela cidade de São Remo, onde Alfred Nobel morreu a 10 de dezembro de 1986, os nove laureados presentes receberam os respetivos prémios das mãos do rei da Suécia, Carlos Gustavo XVI.

Dylan enviou uma mensagem de agradecimento que vai ser lida ainda hoje, no banquete onde deverão estar cerca de 1300 convidados e a família real sueca.

De acordo com a Fundação Nobel, o prémio deverá ser entregue ao cantor e compositor durante o próximo ano, na Suécia ou no estrangeiro.

O trio britânico David Thouless, Duncan Haldane e Michael Kosterlitz foram os primeiros a ser chamados para receber galardão sobre o seu trabalho na área da Física, seguidos pelo francês Jean-Pierre Sauvage, pelo britânico Fraser Stoddart e pelo holandês Bernard Feringa, que partilharam o prémio de Química.

Yoshinori Ohsumi, do Japão, recebeu então o Nobel da Medicina e, por último, o britânico Olvier Hart e o finlandês Bengt Holmstrom receberam o Nobel da Economia.

Antes, já o Presidente da Colômbio, Juan Manuel Santos, tinha recebido o Prémio Nobel da Paz, numa cerimónia que decorreu na capital da Noruega, Oslo, ao princípio da tarde de hoje.

Os prémios Nobel são uma medalha de ouro, um diploma e um cheque de oito milhões de coroas suecas, equivalente a 824 mil euros, cerca de 871 mil dólares, que é partilhado se houver mais do que um vencedor numa categoria.