Património cultural inspira desfile de Carnaval na Horta

Na Horta, o tradicional desfile de Carnaval da Pequenada vai decorrer a 8 de fevereiro (quinta-feira) e estará subordinado ao tema 'Ano Europeu do Património Cultural', informa a Câmara Municipal da Horta.

Conforme recorda a autarquia numa nota de imprensa, este cortejo concretiza-se com a parceria das escolas e instituições privadas de solidariedade social da ilha do Faial e, uma vez mais, a previsão é a de que crianças e jovens venham a encher "as ruas da cidade da Horta, numa festa de cor, música e animação".



Além disso, o município dá nota de que irá organizar novamente o Concurso de Fantasias, no Largo Duque d’Ávila e Bolama, que se dedicará a avaliar, por categoria, participantes de creches, jardins de infância, de escolas do 1º, 2º e 3º ciclo, do ensino secundário e profissional.