Patinadores multi-medalhados Ana e Pedro Walgode no Açor Arena

A Câmara Municipal de Vila Franca do Campo e a Academia de Patinagem Artística dos Açores (APAA) vão levar a cabo no dia 22 de dezembro, pelas 20h30, o espetáculo 'Magic Roller Night', que vai juntar cerca de 45 patinadores no Açor Arena.

O espetáculo contará com a especial participação de Ana e Pedro Walgode, atletas multi-medalhados que receberam individualmente as medalhas de bronze e de prata no último campeonato do mundo, na China.

A cantora Maria João Moniz também irá cantar ao vivo, dando voz a algumas das músicas que acompanharão os números de patinagem artística dos convidados, Ana Walgode e Pedro Walgode.

Para além da música, a APAA promete "luzes, animação, surpresas e muita patinagem" a todos os que decidirem marcar presença no evento.

Numa nota de imprensa enviada a este jornal, aquela associação de patinagem recorda que, no seu segundo ano de atividade, é vice-campeã e vencedora de quatro medalhas no último campeonato regional e que já marcou presença em provas nacionais como a Taça de Portugal e no Campeonato Nacional de Patinagem Livre.

"Esta festa no Açor Arena serve também como celebração do terceiro ano que aí vem", sublinha.