Passatempo Açoriano Oriental/Red Bull

O jornal Açoriano Oriental e a Red Bull vão oferecer 10 T-shirts aos leitores do mais antigo jornal português em publicação



Para se habilitar a uma T-shirt Red Bull Cliff Diving terá apenas de fazer o seguinte: no dia 7 de julho vai ter de comparecer com um exemplar do jornal do dia, a partir das 09h30, na receção do jornal Açoriano Oriental, sito na Rua Dr. Bruno Tavares Carreiro, n.º 34, em Ponta Delgada.

Os primeiros 10 leitores vão ter de oferta uma T-shirt oficial do Red Bull Cliff Diving.