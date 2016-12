Passagem de ano com nebulosidade e aguaceiros

A Passagem de Ano nos Açores vai ser marcada pela nebulosidade e chuva, informou o Instituto do Mar e da Atmosfera.



Em comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê no sábado e domingo céu com períodos de nebulosidade e com a ocorrência de aguaceiros em todas as ilhas e vento bonançoso a moderado do quadrante norte.

Neste período as temperaturas mínimas deverão variar entre os 13/15ºC e as temperaturas máximas entre os 17/19ºC.