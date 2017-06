Passageiros da SATA afetados por incidente com avião têm voos a realizar esta manhã

Os cerca de 400 passageiros afetados na sequência de um incidente com um avião da transportadora SATA no aeroporto de Lisboa vão ter viagem até ao final da manhã de hoje, disse à agência Lusa o porta-voz da companhia.



“As ligações Lisboa-Ponta Delgada e Ponta Delgada-Lisboa são realizadas com um avião que a SATA alugou para responder rapidamente à situação suscitada pelo incidente com uma viatura de ‘catering’ no aeroporto de Lisboa”, explicou António Portugal.

Segundo António Portugal, “os passageiros que estavam nas ligações Ponta Delgada-Porto e Porto-Ponta Delgada são transportados para Lisboa em voos da SATA e da TAP e reencaminhados depois para o Porto”.

Uma viatura de ‘catering’ danificou na segunda-feira à noite uma porta de um avião da transportadora SATA no aeroporto de Lisboa, situação que está a condicionar a operação da empresa.

“Uma viatura de ‘catering’ que ia abastecer o avião A320, para depois este fazer o voo da noite Lisboa-Ponta Delgada, encostou-se à aeronave e embateu numa porta, danificando-a”, referiu o porta-voz da transportadora aérea açoriana, explicando que a porta tem de ser reparada, pelo que a aeronave está fora de serviço.

António Portugal afirmou que esta ligação aérea foi assegurada por outro avião que a companhia tinha, mas hoje, devido a este incidente, a SATA informava pelas 08:00 locais (mais uma hora em Lisboa) que a transportadora não conseguiria “realizar os voos Lisboa-Ponta Delgada, Ponta Delgada-Porto, Porto-Ponta Delgada e Ponta Delgada-Lisboa”, situação entretanto ultrapassada.

“A SATA lamenta os transtornos causados aos passageiros, por uma situação que lhe é alheia, e está a fazer tudo o seu alcance para normalizar rapidamente a operação e minorar constrangimentos aos passageiros”, acrescentou o responsável.