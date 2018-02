Partido de Merkel terá chegado a acordo com SPD para coligação na Alemanha

As fontes citadas pela agência francesa confirmam informações de vários media alemães de referência.

O acordo deverá ser anunciado oficialmente mais tarde e prevê que os sociais-democratas de Martin Schulz fiquem com o Ministério das Finanças - o que marca uma rutura com a herança do conservador Wolfgang Schäuble, que tutelava o setor até ao fim de 2017 - e com o dos Negócios Estrangeiros, segundo os media alemães.

O SPD deverá também ficar com a pasta dos assuntos sociais.

O compromisso terá sido alcançado após semanas de conversações e uma última maratona de 24 horas de negociações sem interrupção, mas está ainda dependente do voto dos militantes do partido social-democrata (SPD), nas próximas semanas.

O futuro dessa consulta ainda é incerto e os resultados só deverão ser conhecidos nos primeiros dias de março.