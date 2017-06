Parques naturais dos Açores no Encontro do Mundo Rural

Os parques naturais dos Açores estão presentes até sábado no Encontro do Mundo Rural, que decorre no Faial, com um espaço dedicado à temática do desenvolvimento sustentável



Segundo uma nota de imprensa, a Direção Regional do Ambiente, através do Parque Natural do Faial e da Azorina (Sociedade de Gestão Ambiental e Conservação Natureza), está presente na iniciativa com um ‘stand’ que visa "a promoção de boas práticas de desenvolvimento sustentável, nomeadamente na produção e consumo de bens alimentares, de modo a evitar o desperdício alimentar". Durante o Encontro do Mundo Rural, que é uma exposição de atividades agrícolas organizada pela autarquia da Horta em parceria com várias entidades, decorrem vários jogos didáticos dirigidos ao público infantil, sob a temática “Bom demais para desperdiçar”.