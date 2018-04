Parques Naturais dos Açores com veículos elétricos até ao final do ano

Citada por uma nota do gabinete de comunicação do executivo açoriano, a secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo faz saber que o objetivo da medida é o "de fomentar uma economia de baixo carbono nos Açores”.

“Este é apenas mais um pequeno passo, no quadro da estratégia de desenvolvimento sustentável que estamos a implementar nos Açores”, frisou Marta Guerreiro, que falava depois de ter entregue a uma viatura elétrica ao Parque Natural do Pico,

“As ilhas do Faial e da Terceira irão também receber uma viatura elétrica ainda este mês, seguindo-se o Corvo e a Graciosa, chegando-se, assim, a todas as ilhas do arquipélago”, prosseguiu.

A viatura elétrica que servirá o Parque Natural do Pico foi a quinta entregue pelo executivo açoriano, que, entretanto, já dotou os Parques Naturais de Santa Maria, Flores, São Miguel e São Jorge de igual meio de transporte.