Governo anuncia iniciativas para comemorar os 10 anos dos Parques Naturais

“Os Parques Naturais dos Açores asseguram a projeção, interna e externa, das áreas protegidas e do património natural e cultural do arquipélago, sendo, cada vez mais, espaços privilegiados de divulgação do conhecimento e de desenvolvimento de atividades de animação e lazer”, afirmou Hernâni Jorge, numa conferência de imprensa realizada na data em que se assinala o Dia Europeu dos Parques Naturais.

O Diretor Regional frisou que, desta forma, é possível “um modelo gestão integrada das áreas protegidas, que tem vindo a ser desenvolvido nas nove ilhas dos Açores”.

“É este importante papel que pretendemos destacar com a evocação dos 10 anos dos Parques Naturais dos Açores”, acrescentou.

Hernâni Jorge adiantou que o programa das comemorações terá início a 8 de julho, com a conferência '10 Anos de Parques Naturais nos Açores', organizada em conjunto com o Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável e integrada no ciclo de conferências do seu 20.º aniversário.

Para além desta conferência, o programa conta com exposições, produção e divulgação de filmes promocionais, uma edição especial da revista dos Parques Naturais dos Açores e do livro infantil 'A Lia e o Nicolau nos Parques Naturais dos Açores' e ações temáticas no Parque Escola e Parque Aberto.

De realçar ainda a realização do 'XIII Encontro Regional de Educação Ambiental - Parques Naturais dos Açores – 10 anos a preservar o património natural', a 13 e 14 de outubro, e o XXII Encontro Nacional de Vigilantes da Natureza, que decorrerá entre 30 de janeiro e 3 de fevereiro de 2019.

"Os nove Parques Naturais de Ilha abrangem atualmente 123 áreas protegidas, num total de 180.247 hectares, dos quais 56.066 hectares de área terrestre, o que corresponde a 24% do território emerso do arquipélago, e integram uma ampla rede de centros de visitação e interpretação ambiental, composta por duas dezenas de espaços, distribuídos por todas as ilhas”, afirmou o diretor Regional.

Os primeiros Parques Naturais de Ilha foram criados em julho de 2008, concretamente São Miguel, a 8 de julho, e Pico, a 9 de julho, e constituem a unidade de gestão de base da Rede de Áreas Protegidas dos Açores, abrangendo todas as áreas classificadas de cada uma das ilhas.