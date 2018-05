Parque Século XXI encerrado para obras

As intervenções previstas,explica uma nota de imprensa do Gabinete de Apoio à Comunicação Social (GACS), "pretendem melhorar a segurança do espaço, designadamente com a criação de uma barreira física ao tanque central e a desativação e posterior regularização do pavimento na zona das cascatas e do espelho de água".

Estão ainda previstos trabalhos de manutenção das infraestruturas técnicas e a instalação de novos equipamentos no parque infantil.

É o Governo dos Açores que, através da Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas, administra este equipamento dedicado a crianças, jovens e famílias.