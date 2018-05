Parque Século XXI acolhe Dia Mundial da Criança

O Parque Século XXI, em Ponta Delgada, Açores, é palco, no sábado e no domingo, de jogos lúdicos e pedagógicos, atuações musicais e atividades com balões, insufláveis, iniciativa do Governo dos Açores que assinala o Dia Mundial da Criança.

Segundo nota divulgada pelo executivo, as atividades são promovidas pela secretaria regional dos Transportes e Obras Públicas, no âmbito da dinamização de espaços públicos e da celebração do Dia Mundial da Criança e contarão com milhares de crianças e familiares.

Associa-se a esta iniciativa, no sábado, o projeto da direção regional do Desporto denominado “Escolinhas do Desporto”, com cerca de 3.000 crianças dos 320 núcleos que praticam 21 atividades físicas desportivas em São Miguel, enquanto que o Instituto de Apoio à Criança também vai participar com diversas atividades, entre as quais Zumba – Kids, Step – family, Treino Funcional e Workshop de nutrição.