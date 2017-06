Parque Natural do Faial promove eventos para crianças

O Parque Natural do Faial promove em julho o "Verão no Parque", iniciativa que integra atividades lúdicas destinadas a grupos de crianças entre os 6 e os 14 anos.



Segundo uma nota de imprensa do Governo dos Açores, as atividades decorrerão no Aquário do Porto Pim, Casa dos Dabney, Centro de Interpretação do Vulcão dos Capelinhos e Jardim Botânico do Faial.

As atividades a desenvolver contemplam, entre outras, o contacto com alguns animais que vivem no mar e os seus comportamentos e um circuito interpretativo pedestre em área de paisagem protegida para dar a conhecer alguns aspetos da biodiversidade existente e o património cultural.