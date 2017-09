Parque Natural de São Miguel promove passeio

O Parque Natural de São Miguel, promove no dia 30, às 9:00, um passeio pedestre de caráter interpretativo e holístico.

O percurso, com duração aproximada de três horas, tem início na loja do parque da Lagoa das Sete Cidades e termina junto ao túnel das Sete Cidades, circundando as margens da Lagoa Azul.

“Serão abordados vários aspetos relacionados com a biodiversidade e geodiversidade da área protegida, visando a sua divulgação e a consciencialização dos participantes para a importância da conservação do património local”, adianta a organização, explicando que, “recorrendo à prática de terapias holísticas, será promovida uma sessão de meditação junto à margem da lagoa”.