Parque de Santana acolhe seminário 'Açores com valor acrescentado'

O Parque de Exposições da Associação Agrícola de São Miguel (AASM), em Santana, vai acolher a realização de um seminário denominado 'Açores com valor acrescentado', no dia 26 de abril.

Segundo uma nota de imprensa do gabinete de comunicação do executivo açoriano, "a produção, a transformação, a inovação, a cooperação e o consumo são as áreas que estarão em destaque neste evento, cuja sessão de abertura contará com a presença do secretário regional da Agricultura e Florestas, João Ponte, e do presidente da Federação Agrícola dos Açores, Jorge Rita".



O programa do seminário vai iniciar-se com várias intervenções, nomeadamente de "Maria Custódia Correia, sobre a importância da cooperação na produção, Vitor Tito, que abordará as sete grandes tendências no mercado da alimentação, e Pedro Pimentel, sobre a situação atual e as tendências futuras dos lacticínios".

Ainda antes do almoço, prossegue a mesma nota, "haverá uma intervenção de Mirjam Buil sobre inovação na transformação e Maria Canelhas abordará a cooperação no consumo".

Os trabalhos do período da manhã não terminam sem que haja espaço às "intervenções de Rodolfo Tristão, presidente da Câmara de Provadores da Comissão Vitivinícola Regional dos Açores, sobre o mercado dos vinhos, e de Marisa Toste, administradora da Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores (SDEA), que abordará os próximos desafios da Marca Açores e o poder desta marca".