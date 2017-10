Parlamento regional aprova declaração unilateral de independência da região

O projeto de declaração unilateral de independência foi aprovado por 70 votos a favor, 10 contra e dois em branco, num órgão composto por um total de 135 deputados.

Antes do início da votação, os deputados dos partidos mais importantes que defendem a continuação da união com Espanha, em minoria, abandonaram a assembleia, deixando algumas bandeiras de Espanha nos lugares que antes ocupavam.

Os deputados independentistas, assim como a assistência que ocupava os lugares para o público, cantaram o hino da Catalunha logo a seguir à votação.

Os parlamentares independentistas cumprimentaram-se, sorridentes, depois da aprovação da declaração de independência, mas sem a euforia que um momento tão importante levaria a pensar.

O parlamento regional aprovou a independência da região antes de o Senado espanhol em Madrid, ainda esta tarde, chegar a um acordo que deverá permitir ao Governo central intervir na Catalunha para restabelecer a “legalidade Institucional.

O projeto de independência prevê a redação de uma Constituição para a nova República e a abertura de negociações “em pé de igualdade” com o Governo espanhol com o objetivo de iniciar um novo período de cooperação entre as duas partes.

O Governo espanhol deverá ainda hoje ou na manhã de sábado tomar as primeiras medidas para a destituir o executivo catalão, controlar a polícia regional (Mossos d’Esquadra) e a administração pública, antes da realização de eleições regionais num prazo de seis meses.