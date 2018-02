Parlamento Europeu vota nova composição e abre porta a listas transnacionais

A proposta, de que Pedro Silva Pereira (PS) é correlator, reduz o número de eurodeputados de 751 para 705 e distribui os 73 lugares que o Reino Unido liberta.

Destes, 27 assentos serão redistribuídos por 14 Estados-membros que estão sub-representados -- sendo que nenhum perde - e os restantes 46 ficarão vagos para a eventual criação de listas transnacionais, um tema controverso no PE, ou para futuros alargamentos da União Europeia.

No âmbito da proposta, Portugal mantém os 21 eurodeputados.

No mesmo dia, é debatida e votada uma proposta de revisão do acordo-quadro sobre as relações entre o PE e a Comissão Europeia, que reafirma a intenção dos eurodeputados de que o presidente do executivo comunitário seja designado ao cargo candidato pelos partidos políticos europeus, processo utilizado pela primeira vez em 2014, com Jean-Claude Juncker.

A sessão plenária do PE é ainda marcada por mais um debate na terça-feira -- e votação na quinta-feira -- da situação na Venezuela, com as eleições presidenciais e as sanções da UE em pano de fundo.

Também na terça-feira, os eurodeputados deverão dar luz verde à renovação do Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre a UE e o Brasil, por mais cinco anos.