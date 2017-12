Parlamento Europeu atribui nome de Mário Soares a sala de reuniões em Bruxelas

Em comunicado, a delegação do PS à assembleia europeia indica que, “assinalando um ano” sobre o falecimento” de Mário Soares (07 de janeiro de 2017), o Parlamento Europeu, reunido em sessão plenária em Estrasburgo, França, deliberou assim reconhecer “o seu percurso enquanto protagonista de grande relevância na construção do projeto europeu”.

“A atribuição foi feita por proposta da delegação portuguesa dos deputados socialistas no Parlamento Europeu e subscrita pelo Presidente do Grupo dos Socialistas e Democratas (S&D) Gianni Pitella, tendo recebido o apoio do Presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani”, indica a delegação do PS, acrescentando que “o ato público de atribuição do nome terá lugar no início de 2018, em data a anunciar”.

Cofundador do Partido Socialista e antigo chefe de Estado e de Governo, Mário Soares foi deputado europeu entre 1999 e 2004, tendo falecido em 07 de janeiro passado, em Lisboa, aos 92 anos.