Parlamento dos Açores cria grupo de trabalho para rever regimento

Em comunicado divulgado hoje à tarde, depois de uma conferência de líderes extraordinária no parlamento dos Açores, Ana Luís indicou que "será criado um grupo de trabalho que integra representantes de todos os grupos e representações parlamentares" para estudar a reforma do regimento.

"Uma vez instalado, em 17 de abril, o grupo entrará de imediato em funções com a missão de compilar todos os contributos e, após análise dos mesmos, elaborar um projeto de resolução a submeter o novo regimento à apreciação do plenário", concretiza a nota.

No começo do mês, o PSD/Açores havia pedido a "rápida" constituição de um grupo de trabalho para que a reforma do regimento do parlamento entre em vigor em setembro, visando criar "mais espaço para o debate político" e das questões das ilhas.