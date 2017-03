Parlamento dos Açores assinala 60º aniversário do Tratado de Roma

A Assembleia Legislativa Regional dos Açores, sediada na ilha do Faial, vai iluminar no dia 25 de março a sua fachada de cor azul, para assinalar o 60º aniversário do Tratado de Roma.



O parlamento adianta numa nota informativa que a iniciativa resulta do desafio lançado pela Conferência das Assembleias Regionais Europeias (CALRE) para comemorar um tratado que foi assinado pelos Estados Membros fundadores da União Europeia (Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo, França, Itália e Alemanha). "Volvidos sessenta anos, caracterizados por um período pacífico, pela livre circulação de pessoas, bens e capitais, pelo desenvolvimento económico e pelo aumento da população, a União Europeia vive, atualmente, uma conjuntura complexa, em que novos desafios se lhe impõem, exigindo aos seus Membros uma reflexão conjunta e cuidada sobre o Projeto Europeu e o seu futuro" refere, ainda, a nota informativa do parlamento dos Açores.