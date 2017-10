Parlamento cumpriu um minuto de silêncio pelas vítimas

Os deputados à Assembleia da República cumpriram um minuto de silêncio em homenagem às vítimas dos incêndios do fim de semana, em que morreram pelo menos 41 pessoas.





O voto, apresentado pelo presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, foi aprovado por unanimidade, após um debate em que ninguém bateu palmas.

Na bancada do Governo, estavam o primeiro-ministro, António Costa, de gravata preta, e restantes membros do executivo, que, a seguir, participam no debate quinzenal.

Nas bancadas parlamentares muitos deputados usaram fatos escuros em sinal de luto.

No texto aprovado, além de se expressar o pesar pelas vítimas e a solidariedade por todos quantos ajudaram a combater os incêndios e ajudaram as populações, a começar pelos bombeiros, é dito que as reparações devidas às vítimas “têm que avançar”.

“Em respeito pela sua memória não podemos ficar de braços cruzados”, afirma-se no voto, lido por Ferro Rodrigues, em que se lembra ter sido este um fim de semana em que se registaram cerca de 700 incêndios florestais.

O presidente do parlamento sublinhou ainda que “Portugal tem que estar preparado para lidar com esta ameaça”, com modelos adequados de prevenção e combate.

Com a demissão da ministra Constança Urbano de Sousa, hoje pela manhã, o Ministério da Administração Interna esteve representado pela secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto.