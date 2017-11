Parlamento canadiano aprova lei que declara junho ‘Mês do Património Português’

O Parlamento Federal do Canadá aprovou por unanimidade esta quarta-feira uma lei que declara junho como o "Mês do Património Português”.

"A Câmara dos Comuns votou por unanimidade a aprovação da Lei M126, reconhecendo junho como o Mês do Património Português, e o 10 de junho, como o Dia de Portugal no Canadá", escreveu Julie Dzerowicz na sua página da rede social Facebook.

A deputada federal liberal eleita por Davenport, em Toronto, o distrito eleitoral onde residem mais portugueses e lusodescendentes no Canadá, foi quem subscreveu a lei.

"Estou incrivelmente orgulhosa que a minha primeira lei seja dedicada ao contributo dos portugueses no Canadá, e também estou entusiasmada para comemorar a cultura e festejar as tradições portuguesas em junho ao longo do país", acrescentou Julie Dzerowicz.

A deputada que em setembro percorreu durante um mês Portugal continental de norte a sul e os Açores, mostrou-se ainda muito "grata à comunidade portuguesa da Davenport e nas várias regiões do Canadá pela sua inspiração e apoio".

Na publicação nas redes sociais, a deputada aparece numa foto, juntamente com a ministra federal do Património, Mélanie Joly, cada uma com uma bandeira de Portugal na mão.

Oficialmente, há 429 mil portugueses e lusodescendentes no Canadá, mas calcula-se que existam cerca de 550 mil, estando a grande maioria localizada na província de Ontário. Estima-se que entre 60 a 70% sejam de origem açoriana.