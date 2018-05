Parlamento aprova alterações a lei que permite engenheiros assinarem projetos

Esta votação culminou uma longa sessão em que os deputados reapreciaram a lei, discutiram e votaram alterações propostas pelo PCP e PAN para ultrapassar o veto de Marcelo Rebelo de Sousa.

Ao longo de 25 minutos, entre as 14:10 e s 14:35, os deputados foram chamados, um a um, para dizer se eram ou não a favor da alteração do diploma, em que as bancadas do PS e do CDS voltaram a dividir-se.

Na votação final global, 120 deputados votaram a favor, 68 votaram contra e 23 abstiveram-se.