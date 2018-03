Parceiros sociais reúnem-se com primeiro-ministro para preparar Conselho Europeu

Os parceiros sociais reúnem-se esta terça-feira à tarde com o primeiro-ministro, António Costa, na Concertação Social, para discutirem as matérias do Conselho Europeu que se realiza quinta e sexta-feira, em Bruxelas.

A reunião da Comissão Permanente da Concertação Social foi agendada a pedido do primeiro-ministro, António Costa, para ouvir as confederações patronais e sindicais sobre os temas do Conselho Europeu da primavera que centrar-se-á em assuntos económicos.

Os dirigentes da União Europeia (UE) irão debater o emprego, o crescimento e a competitividade, nomeadamente os progressos realizados na execução da Estratégia para o Mercado Único, para o Mercado Único Digital, o Plano de Ação para a União dos Mercados de Capitais e a União da Energia.

Serão ainda discutidas as prioridades para o Semestre Europeu de 2018 e a aprovação da recomendação sobre a política económica da área do euro, bem como as questões sociais, nomeadamente a aplicação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e a futura proposta da Comissão sobre uma Autoridade Europeia do Trabalho.

Os chefes de Estado ou de Governo abordarão também questões comerciais, numa altura em que o presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou tarifas sobre o aço e o alumínio.

Na agenda está ainda um debate sobre fiscalidade, em especial no âmbito da economia digital.