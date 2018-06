Paralisação provoca cancelamentos de exames nos Açores

As mais lidas

No pré-aviso de greve estão abrangidos os trabalhadores, exceto médicos e enfermeiros, que trabalham nos serviços tutelados pelo Ministério da Saúde, como os hospitais, que “sentem forte indignação pela degradação crescente das suas condições de trabalho”.

Os trabalhadores reivindicam a aplicação do horário de trabalho de 35 horas semanais, progressão de carreira, dignificação das carreiras da área da saúde, reforço de recursos humanos, pagamento de horas de trabalho extraordinário, e a aplicação do subsistema de saúde ADSE (para funcionários públicos) a todos os trabalhadores.

Os trabalhadores dos hospitais, centros de saúde, INEM e outros organismos e serviços integrados no Serviço Nacional de Saúde iniciaram às 23:00 de hoje uma greve para exigir melhores “condições de trabalho e de vida”.

Paredes meias com o hospital, no Centro de Saúde de Ponta Delgada a greve não estava a afetar tanto os serviços daquela unidade, segundo constatou a Lusa.

"Faltei ao serviço para nada. A ecografia que ia realizar foi desmarcada", referiu, no exterior do Hospital, salientando que desconhecia que hoje os trabalhadores da saúde estavam em greve.

Sorte diferente teve José Vieira que realizou as análises ao sangue, programadas para hoje, mas Maria Sofia não teve a mesma sorte.

Vários utentes que se deslocaram hoje ao Hospital do Divino Espírito Santo, na ilha de São Miguel, para a realização de radiografias, acabaram por regressar a casa sem realizar os exames, devido à greve.

