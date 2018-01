Para Avelino Meneses a greve de professores é "difícil" de entender

Avelino Meneses considera, aliás, que “não há” uma correspondência “muito direta” entre o agendamento desta greve, “fruto de uma obstinação quase pueril” da direção do SDPA, e a “defesa dos interesses” dos docentes do sistema educativo regional, que “já beneficiam de uma política progressiva de recuperação de rendimentos”.

Citado por uma nota de imprensa do executivo açoriano, o secretário regional frisou que as carreiras foram “descongeladas anteontem [1 de janeiro]” - o que se irá traduzir na progressão de cerca de dois mil professores já em 2018 - e lembrou que, no que se refere à recuperação do tempo de serviço “congelado”, o Governo Regional “assumiu o compromisso solene” de adotar a solução que venha a ser encontrada para o continente.