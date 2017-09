Papa solidário com vítimas do furacão nos Estados Unidos e das monções na Ásia

O papa Francisco expressou hoje a sua solidariedade para com as pessoas afetadas pelo furacão Harvey, nos estados americanos do Texas e Louisiana, e para com as vítimas das moções na Índia, Nepal e Bangladesh.

"Renovo a minha proximidade espiritual com as populações da Ásia meridional, que ainda sofrem as consequências das inundações", disse Jorge Bergoglio, citado pela agência de notícias espanhola Efe, quando falava da janela do palácio apostólico do Vaticano, momentos após uma oração. Durante a intervenção, papa Francisco expressou ainda a sua solidariedade para com o sofrimento dos habitantes dos estados americanos do Texas e Luisiana, "afetados por um furacão e precipitações excepcionais, que causou vítimas, milhares de deslocados e grandes danos materiais". O Harvey, que provocou pelo menos 46 mortos, foi o furação mais forte a chegar os Estados Unidos desde 2005, ano em que o Katrina atingiu Nova Orleães, fazendo 1.800 mortos. Já o subcontinente indiano enfrenta este ano as piores inundações registadas em décadas, de acordo com as organizações internacionais presentes no terreno. Nos últimos dois meses, mais de 1.200 pessoas perderam a vida na Índia, na região sul do Nepal e no norte do Bangladesh na sequência das inundações, de acordo com números citados pelas agências internacionais.