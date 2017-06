Papa insta sociedade a mobilizar-se contra a pobreza

O papa Francisco instou hoje a sociedade a escutar "o grito dos pobres" e comprometer-se em resgatá-los da marginalização, numa mensagem relacionada com a primeira Jornada Mundial Contra a Pobreza, que irá decorrer em 19 de novembro.



O gabinete de imprensa do Vaticano divulgou hoje o texto de Francisco para esta jornada, organizada pela igreja católica e que terá como lema “Não amemos com palavras, mas com atos”.

Apesar de o papa ter falado do tema em muitas ocasiões, trata-se da primeira vez que emite uma mensagem dedicada unicamente à pobreza e em que apela não só a gestos isolados, mas a “um verdadeiro encontro com os pobres e que o ato de partilhar se converta num estilo de vida”.

“Não pensemos apenas nos pobres como destinatários de uma boa obra de voluntariado para fazer uma vez por semana e menos ainda em gestos improvisados de boa vontade para tranquilizar a consciência”, sublinhou.