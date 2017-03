Papa Francisco envia donativo de 100 mil euros para pobres de Alepo

O papa Francisco enviou um donativo de 100 mil euros para os pobres de Alepo, na Síria, anunciou o Vaticano.



O papa terminou hoje os exercícios espirituais da Quaresma com os membros da Cúria com uma missa pela paz na Síria, e com o anúncio desta doação que resulta de contributos pessoais e de organismos da Cúria Romana.

O retiro de Quaresma do pontífice, com os seus colaboradores mais diretos, começou no domingo em Ariccia, arredores de Roma.

Na tarde hoje, o papa Francisco vai encontrar-se com um grupo de párocos no Vicariato de Roma, numa reunião “estritamente privada”, adiantou o Vaticano.