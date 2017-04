Papa Francisco apela à paz na Síria, onde reina o "horror e a morte"

O papa Francisco apelou hoje, no Vaticano, à paz na Síria, um país onde a guerra semeia "horror e morte", e considerou um "ataque ignóbil" o perpetrado sábado contra civis.



Perante os fiéis reunidos na Praça de São Pedro, o papa argentino pediu a Deus que traga "paz a todo o Médio Oriente" e que ajude aqueles que trabalham para "levar alívio e confortar a população civil na Síria", vítima de uma guerra que "não para de semear horror e morte".

Jorge Mario Bergoglio falou especificamente do atentado de sábado com uma camioneta armadilhada a autocarros que retiravam civis e combatentes de Alepo, que causou 112 mortos segundo o Observatório Sírio dos Direitos do Homem, considerando-o um "ataque ignóbil".

O líder católico falou também da América Latina, das "tensões políticas e sociais" e mesmo da "violência" para pedir que "Jesus ressuscitado ajude os esforços" de quem "se compromete com o bem comum das sociedades", desejando que "se construam pontes de diálogo".

Os conflitos no Iraque, no Iémen, no Sudão do Sul, na Somália, na República Democrática do Congo e na Ucrânia também foram referidos.

Com a missa da Páscoa e a bênção 'Urbi et Orbi' (à cidade e ao mundo) terminam os ritos da Semana Santa.