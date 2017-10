Papa envia mensagem de solidariedade às vítimas dos fogos

A mensagem foi transmitida numa carta enviada ao presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, Manuel Clemente, através do secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin.

“Profundamente entristecido pelas dramáticas consequências dos incêndios destes dias no Centro-Norte de Portugal, o Santo Padre assegura sufrágios pelo eterno descanso dos falecidos e eleva preces ao Senhor, pedindo que console os atingidos pela tragédia nos seus afetos e nos seus bens”, refere o texto.

O papa Francisco refere também esperar que a fé inspire esperança e solidariedade para superar as adversidades.

Na missiva, o papa pede aos bispos das várias dioceses envolvidas na tragédia que transmitam os “seus sentidos pêsames” aos familiares das vítimas e que expressem aos feridos e desalojados “a sua solicitude e unidade espiritual”.

As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram pelo menos 41 mortos e 71 feridos, 55 dos quais ligeiros e 16 graves, além de terem obrigado a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas.